港元拆息︰1個月跌至1.56厘

2020年04月16日 11:25
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.88厘；1星期企1.19厘水平；與樓按相關的1個月降至1.56厘；3個月回落至1.9厘。
    16/4/2020
    隔夜 0.88393厘
    1星期 1.19018厘
    2星期 1.34613厘
    1個月 1.56316厘
    2個月 1.80661厘
    3個月 1.90012厘
    6個月 1.95071厘
    12個月 1.95589厘
    15/4/2020
    隔夜 0.94095厘
    1星期 1.19089厘
    2星期 1.30720厘
    1個月 1.59911厘
    2個月 1.85054厘
    3個月 1.91137厘
    6個月 1.95411厘
    12個月 1.96506厘
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