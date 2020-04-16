港元拆息︰1個月跌至1.56厘
2020年04月16日 11:25
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.88厘；1星期企1.19厘水平；與樓按相關的1個月降至1.56厘；3個月回落至1.9厘。
16/4/2020
隔夜 0.88393厘
1星期 1.19018厘
2星期 1.34613厘
1個月 1.56316厘
2個月 1.80661厘
3個月 1.90012厘
6個月 1.95071厘
12個月 1.95589厘
15/4/2020
隔夜 0.94095厘
1星期 1.19089厘
2星期 1.30720厘
1個月 1.59911厘
2個月 1.85054厘
3個月 1.91137厘
6個月 1.95411厘
12個月 1.96506厘
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。