港元拆息︰1個月跌至1.56厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.88厘；1星期企1.19厘水平；與樓按相關的1個月降至1.56厘；3個月回落至1.9厘。

16/4/2020

隔夜 0.88393厘

1星期 1.19018厘

2星期 1.34613厘

1個月 1.56316厘

2個月 1.80661厘

3個月 1.90012厘

6個月 1.95071厘

12個月 1.95589厘

15/4/2020

隔夜 0.94095厘

1星期 1.19089厘

2星期 1.30720厘

1個月 1.59911厘

2個月 1.85054厘

3個月 1.91137厘

6個月 1.95411厘

12個月 1.96506厘

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