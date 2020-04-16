【大行報告】安踏獲調升目標價11% 股價見1個月高位
2020年04月16日 11:34
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安踏體育(02020)第一季品牌產品之零售金額按年跌逾兩成，但仍獲大行唱好，股價一度漲6%，高見65.3港元的逾1個月來盤中新高，最新仍升3.98%，報64.05元。
中金公司發表報告稱，安踏體育第一季度銷售額按年下滑，但是4月上半月中國國內市場業務進一步恢復。考慮到公司業務復甦超過預期，以及在壓力環境中經營的穩定性，上調公司目標價11%至79.58元。
安踏FILA品牌零售額按年錄得中單位數的負增長。但中金分析師Haiyan Guo指出，公司安踏和FILA品牌在4月上半月的實際銷售額，已經達到疫情前目標的70%。
另外，花旗分析師Xiaopo Wei等在報告中指出，FILA品牌第一季零售銷量高於預期，主要受折扣驅動。
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