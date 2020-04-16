【大行報告】安踏獲調升目標價11%　股價見1個月高位

中金公司發表報告稱，安踏體育第一季度銷售額按年下滑，但是4月上半月中國國內市場業務進一步恢復。考慮到公司業務復甦超過預期，以及在壓力環境中經營的穩定性，上調公司目標價11%至79.58元。

安踏FILA品牌零售額按年錄得中單位數的負增長。但中金分析師Haiyan Guo指出，公司安踏和FILA品牌在4月上半月的實際銷售額，已經達到疫情前目標的70%。

另外，花旗分析師Xiaopo Wei等在報告中指出，FILA品牌第一季零售銷量高於預期，主要受折扣驅動。

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