果粉留意！市傳首款5G版iPhone將延遲發布

蘋果公司(Apple Inc.)新款手機iPhone SE 2周五(17日)起開始接受預訂。日本媒體報道，據消息人士稱，新款手機原定於2月底量產，但由於供應鏈中斷而不得不推遲至3月底，而原定的發布日期為3月中。

iPhone SE 2價格由399美元(約3,112.2港元)起，為蘋果公司歷代最低價的手機。不過，受新冠病毒疫情擴散的影響，公司已關閉除大中華地區之外的全部直營店，估計此次的銷售狀況會開局不佳。

另外，媒體引述供應商相關人士透露，考慮到日益惡化的市場環境，蘋果公司已開始討論將原計劃2020年秋季推出的首款支持5G的iPhone推遲幾個月上市。如果支持5G的新款iPhone推遲上市，全球手機市場可能進一步萎縮。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200