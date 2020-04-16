【瑞銀推介】憧憬小米追落後　認購證精選

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：在早前的跌浪中，不少投資者都積極留意ATMX股(即阿里巴巴、騰訊控股、美團點評以及小米集團)，因為股價在反彈時很多時跑贏大市，回顧3月中恒指跌穿21,200點的低位至今，恒指累積升11%，同期騰訊升15%，阿里巴巴近日亦追回升幅，累升13%，美團的反彈更為驚人，累積升35%，反而小米就比較落後，只升9%，更跑輸大市。

事實上小米亦大受疫情所拖累，因內地早前停工停課，不少國家更有限外出的禁令，嚴重打擊其手機的銷情，以印度為例，是小米最大的海外市場，當地一直進行全國封鎖，令其受拖累。不過隨着內地疫情紓緩，社會經濟活動回復正常，而以印度為例的各國在限外出令之中，亦放寬部分限制，包括允許部分行業重投服務，或可漸漸刺激小米的銷情。

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牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。

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