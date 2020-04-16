國泰航空3月載客量按年挫90% 料4月日均乘客少於千人
2020年04月16日 12:02
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因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)公布與國泰港龍航空於2020年3月份合併結算的客、貨運量。數據顯示，3月份的載客量與貨物及郵件運載量較2019年同期急劇下跌，跌幅趨勢反映3月份削減運力，以應對在新冠肺炎疫情大流行下，香港及多個市場實施更嚴謹的旅遊限制及檢疫措施。
兩航空公司在3月共載客311,128人次，按年下跌90%；當月收入乘客千米數亦按年減少84.3%。乘客運載率下跌34.6個百分點至49.3%，以可用座位千米數計算的運力則下跌73.2%。首季載客量按年減少52%。
兩航空公司3月運載的貨物及郵件合共119,277公噸，按年下跌35.6%。期內的貨物及郵件收入噸千米數亦按年減少29%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌37.2%。事實上，計及3月份，客運量已連續8個月下跌，貨運量更連跌17個月。
國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，隨着香港對所有非本地居民旅客(包括過境旅客)實施入境限制，3月下旬的客運需求急劇下滑。於3月最後兩天，每天乘客量為1,000人以下。
他指出，疫情大流行帶來的經濟影響持續加劇，實不能預計消費者需求何時恢復。乘客預訂機位的情況未見起色，預期4月份的日均載客量會少於1,000人，而過往通常每天載運約100萬名乘客，而本星期較早一天，載客量僅為302人。在4月和5月，只會營運少數基本的客運航班，相當於正常運力的3%。
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