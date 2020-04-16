【高盛推介】滙豐落後大市 留意認購證
2020年04月16日 12:11
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周二(7日)起回升至40港元水平，但周四(16日)早段隨即再度失守，早上低開約2.1%後跌幅擴大，低見39.35元。
觀察個股認股證資金流向，可見周三(15日)資金轉向部署認購證，錄得約440萬元資金流入，為當日第二多資金流入的個股認股證相關資產。
投資者如計劃部署反彈，認購證方面可考慮以行使價40至48元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的滙豐購證(24852)，行使價48元，2020年9月29日到期，實際槓桿10.1倍。
貼價的選擇可留意價外幅度約11%，屬市場上少數貼價條款產品中，槓桿最突出的滙豐購證(25876)，行使價44元，2020年10月8日到期，實際槓桿7.9倍，貼價條款產品中，槓桿最高。
投資者如計劃部署牛證，可留意滙豐牛證(66915)，收回價34.18元，行使價33.18元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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