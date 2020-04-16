【瑞通推介】融創未止跌　資金續撈牛證博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局褐皮書顯示，美國所有地區的經濟活動急劇萎縮。美國3月零售銷售按月挫8.7%，加深市場對經濟衰退的憂慮。道指隔晚收報23,504點，跌445點或1.8%。

恒指周三(15日)高見24603點後掉頭回落，收報24,145點，跌290點或1.1%。周四(16日)早段曾再挫近300點，低見23,854點，其後跌幅略收窄。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾5,600萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近850萬元，反映投資者預期後市將見反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,600至23,699點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

融創中國周三在大成交下重挫7.0%收市，報33.5元，為全日最低位，一舉跌穿10天和20天線。外電引述消息人士指，中國國家外匯管理局正在評估疫情於全球爆發對企業境外發債情況的影響，當中包括內房的償債風險。不過另一邊廂，有券商指融創近日出售金科持股有利重估，並可令融創的淨負債比率降至155%。股份周四早段再跌近2%，跌穿33元。該股是周三北水淨流出最多的個股，淨流出金額接近9億元。輪證資金流方面，周三有520萬元淨流入其好倉。

友邦保險被券商下調目標價，股份周三升穿72元後遇阻，盤中曾跌穿70元，最終收跌2.2%於70.3元，為近3周以來首度失守10天線。股份周四早段跌勢持續，再失70元水平。周三分別有186萬和269萬元淨流入其好倉和淡倉。

騰訊控股周三高開於400.6元後已見全日高位，為1個多月以來首度重上400元，其後沽盤湧現，平收於395元。今年廣交會有史以來首次全以網上形式舉辦，騰訊成為指定技術服務商。股份周四早段逆市升逾1%，再度升抵400元關上，其10天線升穿50天線。周三有2.27億元北水淨流出騰訊。輪證資金流方面，周三有675萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流入。

有券商看好舜宇光學科技第2季產品出貨量可至少達到按季持平，甚至錄按年增長。另外，蘋果公司(Apple Inc.)iPhone手機3月在中國內地的出貨量按月大增超過4倍，帶動舜宇周三曾漲4.5%至114.9元，最終逆市下保持1.3%升幅收市，報111.4元。周四早段曾升逾1%，重返113元之上，其後由升轉跌，再失守110元水平。周三有185萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有59萬元淨流入。

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