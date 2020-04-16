【高盛推介】輪證資金趁落後撈小米　趁高沽騰訊

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(16日)早段逆市上升，高見402.6港元，再度突破1個月高位。而今年初至今，騰訊表現跑贏大市，累計升約7%，而恒指同期則累計跌約15%。

另一方面，小米集團周三(15日)受回購消息帶動逆市上升，收市升約2.9%。周四早段則下跌。但事實上，小米由上月起表現明顯落後大市，累計至今跌約17%。

觀察個股輪證資金流向，可以很明顯看出投資者在應對個股的高低表現時，如何選擇相關的產品作部署的方向。例如近期資金追捧騰訊淡倉(認沽證及熊證)及小米好倉(認購證及牛證)，過去5個交易日分別共錄得約4,500萬及3,300萬元資金流入，皆為同期最多資金流入的相關資產。

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