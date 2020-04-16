買家觀望交投減　嘉湖山莊4月暫錄16宗成交

中原文家輝表示，受疫情持續及環球經濟因素影響，本月天水圍嘉湖山莊成交較上月同期大幅減少，加上普遍業主減價幅度有限，令部分買家轉抱觀望態度，入市決定減慢，而兩房交投較活躍，4月至今暫錄11宗成交。

他續稱，美湖居7座高層E室，實用面積441方呎，兩房間隔，以510萬港元沽出，呎價11,565元。買家為外區上車，鍾意外望米埔濕地景觀單位，惟該類型單位放盤量稀少，故決定不睇樓。原業主於2013年4月以265萬元買入，現沽貨帳面獲利245萬元，升值近92%。

嘉湖山莊4月至今暫錄16宗成交，兩房平均實用呎價報11,355元，相比上月全月18宗兩房成交，平均實用呎價10,617元，升約7%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200