【全球攬炒】防疫封鎖措施延長　印度恐40年來首現經濟收縮

新冠肺炎疫情持續爆發，印度總理莫迪將該國實施的全球最大範圍居家禁足措施延長，以遏制疫情的爆發。分析指出，該國或出現40年以來首次經濟收縮。

野村證券除日本外亞洲經濟主管Sonal Varma指出，強制居家令由21天延長到40天，將導致期內超過8%的直接產出損失。即使在防疫封鎖結束後，也會有諸如公眾恐懼因素持續存在的間接影響。此外，對無組織勞動力的生計產生影響，企業和銀行部門的壓力急劇增加，也可能進一步壓制印度經濟增長。

Varma和法國興業銀行旗下GSC Pvt.的Kunal Kundu分別預測，至2021年3月的印度國內生產總值(GDP)將收縮0.4%及0.1%。而該國對上一次經濟出現收縮，要數到1980年，當時GDP下跌5.2%。

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