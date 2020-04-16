調查：56%港人曾遇網上騙案　不足一成做好安全準備

滙豐網絡安全調查顯示，56%受訪者曾經歷網上騙案，其中有三分之一蒙受平均2,811港元的財務損失。從三個範疇，包括網絡安全知識、態度和行為接受評分，受訪者的整體得分為72.6分，未達80分的「Cyber Smart」門檻。

調查指，僅8.5%的受訪者在三個範疇同時取得超過80分，意味不足一成港人已為應對網絡安全做好全面準備。滙豐則有9.6%客戶在三個範疇得分超過80分，較整體港人高。

整體而言，受訪者在網絡行為、網絡安全知識及態度方面的平均得分為68.1、72.6及77分。在跨世代分析中，Z世代(18至24歲)的知識和態度得分最高，但網絡行為得分最低。

受訪者注重資料保密，但有半數願意透過智能連接以獲取生活上的便利。至於使用金融服務方面，則有72%受訪者不放心將銀行帳戶與第三方應用程式連結。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼服務訊息及內容高級經理陳淑凝指，港人雖然對網絡安全有相當程度知識及防範意識，如明白雙重認證、生物認證、密碼強度等概念，卻未有實行。

例如，雖然大多數受訪者知道加強密碼的組成，但只有45%人表示會對電子郵件、社交媒體和銀行帳戶使用不同的密碼；雖然過半數受訪者明白需要定期更新密碼，但只有36%人表示，在過去3個月曾經更改財務相關應用程式的密碼。

陳表示，市場上過去數年釣魚郵件特別多，透過疑似真實的機構網站，騙取個人資料。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安補充，相關釣魚郵件有增加趨勢，但不算非常顯著，若該行發現懷疑情況，會知會監管機構，並有網絡保安團隊跟進。

有關調查於今年2月進行，所選取的樣本涵蓋1,005名年齡介乎18至55歲的香港居民，可反映香港人口對網絡安全的認知情況。

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