新冠肺炎：首季中港企業併購交易額跌逾三成

Acuris旗下Mergermarket發布的2020年首季度中國內地及香港地區併購趨勢報告指出，新冠肺炎疫情嚴重影響今年首季度內地及香港的併購交易流。中國以外地區疫情的迅速蔓延導致全球經濟出現顯著下滑，使得一些觀察人士此前期望的中國經濟「V型」成為不可能。不過，鑑於資金緊缺的中企將尋求融資以度過危機，此次疫情也為併購專業人士創造了機遇。

今年首季度內地及香港併購交易總值為552億美元(283單)，較上年同期的800億美元(397單)總值下降了31%，創出自2013年以來的一季度新低。中國內地併購交易總值和總量分別為436億美元和253單，按年分別下降了36.5%和29.9%。「工業和化工業」錄得交易總值120億美元(75單)，位居各行業之首，佔到內地及香港併購交易總值的21.7%。

今年首季度內地及香港企業的境外併購總值為33億美元(39單)，按年大降72.5%，創出近10年來的一季度新低。外資在中國內地及香港地區的併購交易總值為34億美元(24單)，按年下降了22.5%。私募收購類交易總值和總量分別為70億美元和20單，總值較上年同期的69億美元增長1%，總量較上年同期的27單下降25.9%。

私募收購類交易總值的增長主要得益於房地產經紀公司「貝殼找房」(Ke.com)24億美元的融資交易和中國房地產租賃門戶北京自如信息科技有限公司10億美元的融資交易。這兩單交易均於2019年11月完成，但2020年3月才公布。這兩單交易也拉高了科技業的併購交易總值——佔到2020年首季度私募收購類交易總值的51.9%。

另一方面，由於新冠肺炎疫情嚴重衝擊企業估值，今年首季度私募退出類交易總值和總量僅為5,700萬美元和4單，按年分別下降了98.9%和20%。

報告指出，新冠肺炎疫情的爆發正影響跨境投資活動，而此類活動本已受中美之間日益加劇的地緣政治緊張局勢所阻礙。此外，疫情亦已導致中歐雙邊投資協定談判暫緩舉行，雙方原計劃於3月末繼續進行談判，以期於年底前達成一份協定。然而，預計此次危機將為跨境和國內交易方提供大量併購契機。極欲獲取緊急貸款和股權融資的中資公司將包括銀行、運輸企業和旅遊相關企業。

2020年首季度規模最大的外企在華併購交易是法國電力集團公司(Electricite de France)向國家能源集團東台海上風電有限責任公司注資11億美元的交易。

中國證券監督管理委員會於3月20日發布了新修訂的《上市公司收購管理辦法》，以期在新冠肺炎疫情期間重振低迷的國內併購市場。《收購辦法》簡化了審批程序，並在一定程度上鼓勵上市公司實施併購交易。大部分行業的併購活動都受到了衝擊，但房地產業的交易總值同比增長了83.7%。債務高企的房地產公司面臨一系列可能迫使它們尋求股權融資或出售資產的經濟阻力。

中國監管機構此前將企業跨境融資風險加權餘額上限由原來淨資產的2倍提高到2.5倍，而房地產企業被明確排除在該項新政策之外。國有企業和規模較大的私營企業可能會利用融資和規模化優勢來進一步整合行業。

中國證監會發布了新冠肺炎疫情期間放寬A股上市公司再融資的新規。新規有望推動上市公司實施戰略引資並為私募公司帶來更多投資契機，從而長期而言促增私募併購活動。

鑑於新冠肺炎疫情的爆發正推動數字醫療行業、在線教育和付費知識市場以及生鮮配送行業的進一步快速發展，預計科技業的併購活動將會增加，因此某些科技創新企業擁有高昂市值且前景廣闊。為避免經濟增長放緩而開展的基礎設施建設的重心正從傳統項目轉移到5G網絡和數據中心等新一輪數字基礎設施產業。

此外，中國證監會修訂政策以進一步便利創業投資基金退出通道，由此資金可以更快地回流至初創企業。國家外匯管理局還將擴大試點計劃，以便利高科技初創企業進行海外融資。

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