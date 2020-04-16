新冠肺炎：星展料今年內房銷售量跌5%至10%

星展銀行(香港)研究部中國房地產分析主管王丹在網上發布會稱，受新冠肺炎疫情影響，房企要趕及超過去年水平有困難，市場雖然開始回暖，預計中國房地產銷售量全年跌5%至10%，並於2021年反彈。

據該行基礎情境預測，假設至4月底國內再無新增確診個案，銷量7月始錄按年增長，料全年銷量按年跌5%。倘至7月才無新增個案，銷量至9月先錄增長，全年銷量則料按年跌12%。若疫情持續至年底，全國銷量有機會重現2008年爆發金融危機的情況，即按年跌20%。

她又認為，房地產層面的政策調整速度及靈活度好於2008年，現時房策仍有放鬆力度和空間，故未感悲觀。由於未見土地市場價格下滑，房企減價誘因不大，預料樓價全年平穩，上下波動區間為5%。

王丹指出，今年房企買地預算僅較2019年增加3%，預期今年更為關注賣樓跟收款，買地態度會轉為謹慎，即使買地都會集中在一、二線城市，以及長三角，繼而令三、四線城市競爭減少。

她預計，不論是土地或併購市場方面，行業集中度會繼續提升。沒有融資渠道、資金的小型發展商不會拍地，亦可能因為前景不明朗而將項目出售。由於早年已開始併購整合，預計將會出現上市公司之間併購，但可能是股權收購的形式。另外，由於土地市場價格並非很便宜，預計今年房企更關注併購市場。

她指出，房企去年盈利較市場預期少8%，故市場將房企2020至2021年的盈利預測調低7%，估計今年房企盈利平均增長24%，21年則增18%。現時房企估值較吸引，股價有上升空間，但料今年股價不會直線上升，而是Range trading為主。

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