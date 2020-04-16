【專家點評】管泓姿：美國科技強股　無懼疫後蕭條？

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，疫情在歐美開始受控，令美股在過去一個月內由技術性熊市轉為步入技術性牛市。谷底反彈後，美股開始進入業績期，令投資者對市場解讀兩極化。

特別是納斯達克指數其下神級科技股，受惠全球疫情期間居家概念，科網龍頭Amazon及Netflix昨晚齊創下歷史新高，成為疫情贏家。網購及網上影視娛樂的需求大增，企業因應網站瀏覽量增對雲業務需求同步升，令Amazon及Netflix受惠。

用過去經驗，利息愈低、資金供應愈氾濫，愈有利概念股炒作。新經濟股在大量資金支持下，憑藉科技優勢不斷搶奪傳統企業市場份額。今次疫潮成為世界科技企業的最佳宣傳，相信令科技股在無息時代優勢更加明顯。現時全球投資市場以中美為主，特別係美國納斯達克科技股獨領風騷，包攬Amazon、Google、Facebook、Apple、Microsoft等五大科技股代表，還有龍頭電能車公司Tesla及串流服務供應商Netflix。

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