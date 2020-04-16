【全球攬炒】海鮮業供應鏈腰斬　全行數千億美元慘情

面對新冠肺炎，各國紛推出封鎖措施，全球多個行業受累，叫苦連天！外媒報道，全球價值數千億美元的海鮮產業亦面臨危機，供應鏈中斷、需求大降，由北美以至越南業界都難逃一劫。

【澳洲】

報道指出，作為全球最大魚市場之一的澳洲悉尼魚市場(Sydney Fish Market)，以往在復活節期間非常熱鬧，隨着當地人和遊客消失，政府又限制民眾外出用餐，很多魚市場商家只能提供預訂取送貨服務。

塔斯曼尼亞為澳洲海鮮產量最高的州份，其海鮮產業委員會舵手Julian Harrington表示，業界擔心產品需求消失，政府包機將龍蝦和其他產品運到國外市場。

【泰國】

泰國國家漁業協會主席Mongkol Sukcharoenkana稱，「現在海鮮需求、消費者亦愈來愈少」，人們認為海鮮是可以不買的產品。報道引述捕魚40年的泰國漁民稱，以前1天只要抓1公斤的新鮮烏賊就可維持生計，現在漁獲價格減半，每天出海變成每周僅出海1至2次。

【日本】

日本在封鎖措施下沒有遊客到訪，酒店和旅館早前更大幅劈價，至於內裏的餐廳亦無人幫襯，打擊了諸如海膽、螃蟹等昂貴海鮮食材的需求。北海道有一些供應商，甚至緊急出售漁獲套現。

【北美、越南】

供過於求的情況下，北美龍蝦和挪威鮭魚價格下跌。越南的海鮮公司今年的出口合約亦縮水了35至50%。

●呢樣海鮮成為逆市奇葩

新鮮海鮮銷情慘淡，相反，「魚罐頭」產品需求大增。全球最大的金槍魚罐頭生產商泰國聯合集團(Thai Union Group)受益於民眾恐慌下囤積糧食，股票上個月一度抽升。泰國冷凍食品協會主席Poj Aramwattananont稱，餐飲業的需求急劇下降，不過仍從美國的零售商中拿到訂單。餐廳停業的情況下，龍蝦和扇貝等昂貴海鮮打擊最大，惟民眾轉而在家做飯，冷凍魚片仍有需求。

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