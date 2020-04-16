台積電首季純利按年增九成　毛利率超指引上限

世界最大晶片代工商台積電首季「淡季不淡」，純利按年增長90.55%至1,169.87億元台幣(下同)(約300.79億港元)，按季亦上升0.82%，毛利率更加按年擴闊10.5個百分點至51.8%，超過公司指引上限，主要是產能利用率提高。

台積電財務長黃仁昭表示，公司今年第2季收入指引為101億至104億美元，與過去兩季的指引「102億至103億美元」相若，而毛利率指引則介乎50至52%，遠高於去年第2季的43.04%。總裁魏哲家稱，台積電的晶圓廠迄今生產沒有受阻。

公司上季晶圓付運量為292.5萬片(12吋等值)，按年及按季分別增長32.65及3.61%，期內總收入折算為103.1億美元，同樣超過指引，收入49%來自智能手機、30%來自高性能運算系統(HPC)。

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