新冠肺炎：員工染疫！萬洲再有兩間美國工廠關閉
2020年04月16日 14:23
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美國豬肉加工公司史密斯菲爾德(Smithfield Foods)公布，因驗出部分員工對新冠肺炎病毒呈陽性反應，再多兩間美國工廠需要暫時關閉。該公司母企萬洲國際(00288)股價反覆靠穩，最新報7.51港元，無起跌。
該兩美國工廠分別位於威斯康辛州Cudahy及密蘇里州Martin City，前者負責處理乾香腸和煙肉，將關閉兩周。後者員工數目超過400人，主要製作煙熏火腿，其原材料由公司位於加利福尼亞州Sioux Falls工廠提供，但該工廠已無限期關閉，在欠缺原材料下，Martin City的工廠設施無法繼續運作。
史密斯菲爾德行政總裁Ken Sullivan表示，關閉Martin City工廠是行業正在發生的「骨牌效應」的一部分，強調食品供應鏈的相互依存和相互聯繫。雖然美國擁有豐富的牲畜供應，但加工設施是食品鏈的瓶頸。如果沒有像Sioux Falls般的工廠運轉，Martin City之類的其他進一步的加工設施將無法運轉。
另外，公司指出，一旦獲得當地、州和聯邦官員的進一步指示，公司將恢復營運Sioux Falls的工廠，並重啟Martin City工廠的生產線。
史密斯菲爾德早前公布，於南達科他州的工廠因有員工確診新冠肺炎，將無限期關閉該工廠並進行消毒。該廠是美國最大的豬肉加工廠之一，佔美國豬肉產量的4%至5%。該公司宣布將無限期關閉工廠並進行消毒，恐對美國豬肉供應鏈造成影響。
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