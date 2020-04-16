穆迪：降內地房產業展望評級至「負面」

穆迪投資者服務公司表示，鑑於新冠肺炎疫情下經濟活動的中斷和發展放緩，正困擾着內地房地產需求和庫存水平，而離岸市場的融資條件仍將存在不確性，故將內地房產業的展望評級降至「負面」。

穆迪助理副總裁兼分析師Celine Yang預計，今年內地房地產銷售將按年下降5%至10%，而庫存水平將保持較高水平。然而，獲信貸評級的發展商的銷售增幅，料可高於全國平均水平，總體而言仍有能力抵禦疲弱的商業環境。年內餘下時間，內房銷售將逐步回升，但仍將低於2019年銷量，因需求疲弱，庫存雖會回落。在疫情下市場動盪，投資者避險意識高，離岸市場資金減少，一些流動性較弱或信貸質素較差的發展商，將面對較大的再融資風險。

穆迪預計，大多數獲評級，已發行高收益債券的發展商將能夠處理將於2021年4月到期，涉及總額920億美元的境內和境外債券。事實上，大部分這些發展商已預先就其大比例將到期的債務進行再融資，且其於在岸市場具有再融資的能力，而在岸融資環境相對穩定。不過，佔上述到期債務約5%(即42億美元)的四大發展商將會面對較大的再融資壓力。

內房行業由數千家發展商組成，大部分是規模較細，而穆迪有就首70大發展商進行信貸評估。雖然經營環境極具挑戰，但穆迪認為，在行業汰弱留強之下，獲評級的發展商將可爭取市佔率。

截至2020年4月9日，已獲評級的發展商中，78%的前景展望「穩定」，穆迪相信年內情況可保持穩定，但就補充在艱難的經營環境下，未來評級趨向負面的可能性大於正面。

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