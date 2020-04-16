【大行報告】大和：內地汽車需求復甦 看好吉汽及比亞迪

內地汽車銷情逐步回暖，中國乘用車市場信息聯席會公布最新統計，4月首兩周日均汽車零售量為2.77萬輛，按年下降12%。其中，首周日均零售2.19萬輛，按年跌35%，但第二周日均零售已轉升14%至達3.34萬輛，為今年2月以來首次單周零售出現增長。

大和報告指出，隨着內地新冠肺炎疫情受控，汽車需求正「初步復甦」。預期4月零售及批發量很大機會錄得明顯改善，5月更有望錄得正增長，主要由於去年低基數、內地經濟活動逐步恢復及地方政府刺激車市政策初見成效。

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