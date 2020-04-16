台積電：美國半導體業界多次致函華府勿封殺華為

內地電訊設備製造商華為一直是台積電的大戶及合作夥伴，惟市傳美國打算修例限制台積電向華為供貨。對此，台積電董事長劉德音表示，美國半導體業界已經多次致函白宮及美國商務部反對有關措施，公司亦與他們一樣認為修例會損害美國半導體行業。

所謂修例，其中一項是美國商務部一直有「長臂條款」，如果某公司技術含量有25%來自美國，就會被視為美國企業，商務部要求美企不能供貨給華為，那這家某公司就不能賣，近期傳出美國打算把門檻由25%大幅降至10%。另外，亦有傳美國想修例要求使用美國晶片製造設備的外國公司，向華為供貨之前要取得美國政府的許可證。

「半導體教父」、已於2018年退休的台積電創辦人張忠謀去年11月初曾公開說：「台積電變成一個地緣策略家的必爭之地。」

事實上，市場亦一直注視台積電會否去美國設廠，以滿足華府希望保障美國的半導體供應。當再被問及會否赴美設廠，劉德音表示，「美國是有機會，期望可以搜羅全球的人才」。

他續回應，台積電正積極探討赴美設廠一事，但問題還是美國和台灣之間的成本差距，這刻似乎難以縮小，當然公司也致力設法縮小，其中一點在研究的是︰如要赴美設廠，那一定是先進技術，這需要台積電的供應商也跟隨赴美。此外，台灣廠房裏盡是技術很強的人，因此要做好組織上的規劃，以複製台灣的模式。

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