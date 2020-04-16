【fb直播】港股24000關上落走唔甩？聽郭思治分析！

港股周四(16日)跟隨外圍下跌，在24,000關上上落落，繼續炒股唔炒市？

產油國雖然達成減產協議，但也無法扭轉油價頹勢，當中紐約期油隔晚跌穿20美元，創2002年2月新低！IMF更指全球今年面對經濟衰退，是大蕭條以來最嚴峻。全球不景氣，油價短期見底未？可唔可以博油股反彈？

《東網Money 18》搵嚟帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200