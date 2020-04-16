【fb直播】港股24000關上落走唔甩？聽郭思治分析！
2020年04月16日 15:44
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港股周四(16日)跟隨外圍下跌，在24,000關上上落落，繼續炒股唔炒市？
產油國雖然達成減產協議，但也無法扭轉油價頹勢，當中紐約期油隔晚跌穿20美元，創2002年2月新低！IMF更指全球今年面對經濟衰退，是大蕭條以來最嚴峻。全球不景氣，油價短期見底未？可唔可以博油股反彈？
外媒指，新加坡石油巨頭之一興隆集團(Hin Leong)傳拖欠銀行至少30億美元，滙豐(00005)和渣打(2888)亦「榜上有名」，拖累股價應聲下跌。新冠疫情困擾全球下，百業之母的銀行受打擊，銀行股暫時咪再追貨？
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