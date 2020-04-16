【專家樓評】黃詠欣：因疫情停薪　剛買樓點樣做按揭？

最近，筆者收到個緊急求助個案，客戶收到公司放無薪假的通知，同時他的未婚妻因為疫情影響，近兩個月都沒有佣金收入，更要每月放幾日無薪假。他嘗試向家人尋求協助，他弟弟表示願意做他的擔保人，但原來弟弟只是剛開始工作一個多月，只能提供一個月的糧單，換言之他很難做到高成數按揭，客戶表示不想撻訂，故此我們為客戶度身訂造了貸款方案。

客戶的物業為450萬元，目標按揭成數為80%，我們先介紹他在融資機構做一按80%，按揭年期30年，利率為6.5%，月供22,734.2萬元，融資機構會有約5.4萬元的手續費開支，罰息期為半年。待半年後，預計他不再放無薪假期，而未婚妻收入亦回復正常，再加上弟弟有多幾個月公司自動轉帳出糧入息證明，便可轉回銀行做80%按揭，以按揭年期30年及利率2.5%計算，屆時每月供款回落至14,530元 (連按揭保費)。

在這個案中，客戶相信只是短暫因疫情而影響收入，困境在數月後應可解除，屆時便可轉回銀行按揭，因為假若撻訂將損失約54萬元，現在透過融資機構做一按，雖然與在銀行做按揭相比，這6個月間利息連手續費支出多了約12萬元，但較撻訂損失少了約42萬元，故此最終客戶接納了這個方案。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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