【市後重點睇】金價高見1726美元　道期向上

美匯指數升上99.92，離岸人民幣(CNH)報7.0794，港匯處7.7508，美元兌日圓見107.83，歐元及英鎊偏軟，分別報1.0875及1.2489。金價企1,720美元樓上，高見1,726美元。紐油報19.92美元，布油處27.5美元。道指期貨升171點。

●市後關注點

-17:00 歐元區2月工業生產

-20:30 美國3月新屋動工、美國3月建築批核、美國上周首次申領失業救濟人數

-異動股：華和控股遭洗倉，收市挫85%。

●【大行報告】

-大摩：電動車業務復甦有利比亞迪股價。

-安踏獲上調目標價，股價見1個月高位。

●新冠肺炎：

-員工染疫！萬洲再有兩間美國工廠關閉

-星展料今年內房銷售量跌5%至10%。

-首季中港企業併購交易額跌逾三成。

-GoPro裁員縮辦公室，料今年慳1億美元。

-淡馬錫首季至少蒸發1833億元，4月急沽貨套現。

-內地招聘勁減，小企及外企最嚴重。

●【全球攬炒】

-IMF料今年亞洲經濟零增長，60年來首陷停滯。

-海鮮業供應鏈腰斬，全行數千億美元慘情。

-防疫封鎖措施延長，印度恐40年來首現經濟收縮。

●新股專輯：傳藥明巨諾今年IPO，集資最多23.4億元。

●台積電首季純利按年增九成，毛利率超指引上限。

●調查：56%港人曾遇網上騙案，不足一成做好安全準備。

●IMF建立短期流動性工具，應對全球美元短缺問題。

●果粉留意！市傳首款5G版iPhone將延遲發布。

●中國3月70大中城市新盤售價升幅放緩至5.3%，武漢無成交。

●未反映疫情影響！澳洲3月失業率升至5.2%，低過預期。

●新西蘭央行不排除實施負利率，紐元下跌0.6%。

●港交所旗下QME研推「商品通」，採雙向交易設計。

●港府：今年GDP預測或再下調，重申不贊成發債。

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