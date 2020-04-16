【市後重點睇】金價高見1726美元 道期向上
2020年04月16日 16:18
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
美匯指數升上99.92，離岸人民幣(CNH)報7.0794，港匯處7.7508，美元兌日圓見107.83，歐元及英鎊偏軟，分別報1.0875及1.2489。金價企1,720美元樓上，高見1,726美元。紐油報19.92美元，布油處27.5美元。道指期貨升171點。
●市後關注點
-17:00 歐元區2月工業生產
-20:30 美國3月新屋動工、美國3月建築批核、美國上周首次申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報24,006點，跌138點或0.58%，主板成交1,058億港元。滙豐控股收報39.7元，跌2.2%。騰訊升2.99%，收報406.8元。https://bit.ly/34GJGvd
-異動股：華和控股遭洗倉，收市挫85%。
●A股快報：滬綜指升8點，創業板指漲逾1%。https://bit.ly/2VwUpnD
●亞洲股市：日股挫259點，澳股跌0.9%。https://bit.ly/3a8gkH2
●【大行報告】
-大摩：電動車業務復甦有利比亞迪股價。
-安踏獲上調目標價，股價見1個月高位。
●新冠肺炎：
-員工染疫！萬洲再有兩間美國工廠關閉
-星展料今年內房銷售量跌5%至10%。
-首季中港企業併購交易額跌逾三成。
-GoPro裁員縮辦公室，料今年慳1億美元。
-淡馬錫首季至少蒸發1833億元，4月急沽貨套現。
-內地招聘勁減，小企及外企最嚴重。
●【噩夢未完】滙豐禍不單行，油價「彈散」又關佢事？https://bit.ly/3bpzPwp
●【全球攬炒】
-IMF料今年亞洲經濟零增長，60年來首陷停滯。
-海鮮業供應鏈腰斬，全行數千億美元慘情。
-防疫封鎖措施延長，印度恐40年來首現經濟收縮。
●新股專輯：傳藥明巨諾今年IPO，集資最多23.4億元。
●台積電首季純利按年增九成，毛利率超指引上限。
●調查：56%港人曾遇網上騙案，不足一成做好安全準備。
●國泰航空3月載客量按年挫90%，料4月日均乘客少於千人。https://bit.ly/3bifcly
●IMF建立短期流動性工具，應對全球美元短缺問題。
●果粉留意！市傳首款5G版iPhone將延遲發布。
●中國3月70大中城市新盤售價升幅放緩至5.3%，武漢無成交。
●未反映疫情影響！澳洲3月失業率升至5.2%，低過預期。
●新西蘭央行不排除實施負利率，紐元下跌0.6%。
●港交所旗下QME研推「商品通」，採雙向交易設計。
●港府：今年GDP預測或再下調，重申不贊成發債。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！