只有更差！華僑永亨料香港GDP跌2.1%　樓價冧15%

華僑永亨銀行經濟師李若凡發表題為「最壞時候仍然未到」的報告，認為如疫情持續更長時間，港府刺激措施或不足以扭轉經濟下滑情況。以過往的經濟衰退作為參考，短期到中期內破產宗數或會增加。

她預計，若更多中小企受疫情影響，並導致工作機會減少或減薪，加上近期股市暴跌造成負財富效應及社會疏離措施等，將嚴重影響私人消費表現，相關項目佔香港香港本地生產總值(GDP)的65%。

隨着更多中小企業面臨壓力，私人投資暴跌亦無可避免，加之外部需求疲弱，預計今年香港GDP將按年倒退2.1%。

銀行體系方面，她指出，由於現金流短缺或融資難度加大，非金融公司的償債能力或已減弱。另一方面，該行亦擔心本地利率上升、工作機會減少，以及收入下降將損害家庭的償債能力。

經濟與樓市息息相關，李指出，若更多中小企業陷入財困後，企業東主或以遠低於市場水平的價格售出住宅物業，以取得現金流應急。另方面，市場對裁員及減薪的擔憂可能會拖累買樓需求，預計今年樓價將按年下降15%。

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