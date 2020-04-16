【致富智庫】唔怕生壞命　最怕改壞名！想炒股易贏最好叫...

正所謂：「唔怕生壞命，最怕改壞名！」外國就有調查顯示，若想投資得心應手，改英文名時要留心！

近期有一則廣告──「史蒂夫(Steve)和戴夫(Dave)都使用eToro投資金融市場」，在視頻分享網站無限loop(循環)。然而，該廣告主eToro自爆：「史蒂夫」和「戴夫」都不是投資能手！

投資平台eToro近日發表報告指出，在分析了1,200萬名用戶數據後，成功找到過去一年中，投資表現最佳和最差的用戶名字。

【首5名投資回報最佳的男性名稱】

1、Andrew

2、Sam

3、Alex

4、Christopher

5、Darren

顯而易見，「史蒂夫」和「戴夫」都未能上榜，或許eToro的廣告語要改成「安德魯(Andrew)和山姆(Sam)都使用...」

【首5名投資回報最佳的女性名稱】

1、Anna

2、Maria

3、Laura

4、Helen

5、Sarah

上述名字冇你份？更重要的是別改以下名字！

【投資回報最差的5個男性名字】

1、Ali

2、Rob

3、Dan

4、Chris

5、Dominic

【投資回報最差的5個女性名字】

1、Karen

2、Claire

3、Lisa

4、Jennifer

5、Rachel

或許你會問：倒不如索性改「Buffett(巴菲特)」，就可以做「股神」？事實是：NO！不過，eToro英國董事總經理Iqbal V. Gandham表示，數據揭示了某些名字與投資回報有明確聯繫。

他續指，別人對你的觀感可能會因名字而異，繼而影響其他人看待你的方式。他解釋：「如果人們不斷將你視為理性和冷靜的人，即成功投資者通常具備的兩個特徵，那麼，這最終很可能會影響你的行為模式。」

值得注意的是，過去有不少研究都發現，名字與個人發展有莫大關係。例如，2012年澳洲墨爾本大學、比利時魯汶大學，以及美國紐約大學的一項聯合研究表明，「容易發音」的姓名會較易獲升職。

美國馬奎特大學在2008年進行的一項研究也發現，與名字更獨特的人相比，名字更普通的人更有可能被錄用。

換言之，無論是「中文名」或「英文名」，也應該學會KISS(keep it simple and straightforward(簡單直接))吧！

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