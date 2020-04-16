投資者宜忍手！未來45天將是美國金融史上「最關鍵時期」

外國傳媒報道，曾在1987年、2008年金融危機中獲利的美股專家、投資顧問公司Alan B. Lancz & Associates總裁Alan Lancz周三(15日)警告，未來45天將是美國金融史上「最關鍵的時期」，美國經濟從「停頓」到「甦醒」的時機和執行力，可能是決定金融市場如何從從疫情中復甦的最大因素之一。

他認為，即使美國經濟完美復甦，最好的情況也只是U形，企業和消費活動的反彈將漫長且緩慢。他強調：「由於這場危機帶來前所未見的負面因素，V形復甦已不復再。」

Lancz是英國傳奇投資者鄧普頓爵士(Sir John Templeton)的信徒，堅信逆向投資。2007年，他曾建議客戶沽貨，從而避過2008年金融海嘯；1987年也逃過了股災，當時道指曾一日內暴瀉逾22%。

已故的鄧普頓爵士的名言是：「牛市在悲觀中誕生、懷疑中成長、樂觀中成熟、興奮中死亡。」

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