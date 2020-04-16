美亞娛樂遭罰款　股份周五復牌　

該公司指，茲提述於2011年4月15日之公告及2011年後之中期報告及年報所作關於一項對本公司及一位前任董事訴訟之相關披露，根據該訴訟公司及該前任董事被指控為一集團聯營公司(於2002年進行清盤)之影子董事；公司及該前任董事被指控對該聯營公司進行不恰當之資產轉移而違反對該聯營公司之信託責任，故被索償有關之損失。

於2020年4月16日，該公司收到香港高等法院對該訴訟之裁決，根據該裁決，對公司及該前任董事之違反影子董事對該聯營公司之責任之索償獲批准，公司需賠償約2,025.1萬港元，而該前任董事需賠償約2,969.4萬元。

該公司正索取跟進行動之法律意見。考慮到該裁決之結果，該款項對集團於截至2020年3月31日年度之業績可能有不良影響，由於該款項只佔集團於2019年9月30日之淨資產值約4%，公司董事會認為該裁決對集團之整體財務狀況沒有其他重大不良影響。

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