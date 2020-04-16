人行：續通過定向降準及再貸款等支持實體經濟

中國今年首季重磅經濟數據出爐前夕，人民銀行周四(16日)又「出口術」，稱將通過定向降準、再貸款等政策措施，繼續引導信貸資金支持實體經濟，特別是小微企業的發展，預計小微貸款的規模及覆蓋面將持續較快增長。

人行指，首季是實體經濟受疫情影響的受壓期，金融逆周期調控力度大幅增強，首季各項貸款大增7.1萬億元人民幣(下同)，創下季度新高。在信貸供給總量增長之時，信貸結構亦見優化，其中普惠小微貸款恢復增長趨勢。

有關貸款支持小微經營主體的覆蓋面，明顯有所擴大。3月底止，普惠小微貸款支持小微經營主體2,787萬戶，按年增22.2%；首季合共增加89萬戶，單計3月份則增71萬戶，比今年1至2月的18萬戶大幅增加。

同時，中長期貸款亦流向製造業、基礎設施及服務業等領域。以製造業為例，3月底止，製造業中長期貸款餘額4.15萬億元，按年增16.7%，增速是2011年4月來新高。

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