台積電：全球手機付運恐高單位數下跌　明年試產3納米

台積電總裁魏哲家稱，其晶圓廠迄今生產沒有受阻，預期全球晶圓代工業今年收入仍有中高單位數至15%以下增長，惟他坦言，新冠肺炎疫情對終端電子產品需求有影響，料全球智能手機付運量會高單位數下跌，只是5G手機滲透率仍有15%左右，幾年內普及率都會優於4G，5G依然是個大趨勢。

魏哲家指出，新冠肺炎疫情令消費電子產品需求倒退，惟與此同時，居家工作所帶來的通訊需求令高性能運算系統(HPC)的需求比1月中時所預期的要好，抵銷智能手機及汽車等方面的下滑後，全年半導體市場收入只會持平或輕微下跌。

他續指，5G手機「非常非常受歡迎(very very popular)」，而且5G代表一個升級的網絡連接大量智能化的設備，講求人工智能(AI)及網絡性能，推動HPC方面產品的需求，這個長遠大趨勢(multi-year megatrend)依然強勁。

台積電預期，今年次季毛利率介乎50至52%，惟財務長黃仁昭表示，下半年會低幾個百分點，原因是公司會5納米新一代技術的產品大舉增產，影響為2至3個百分點，而新冠肺炎疫情所引發的不確定性，亦會額外拖低幾個百分點。

儘管如此，台積電暫時維持今年資本開支預算於150億至160億美元，相當於台灣高鐵之建造成本。黃仁昭強調，資本開支預算大部分用於發展先進製程，為的是捕捉5G驅動高性能運算系統(HPC)需求增長。當然，公司會密切注視疫情、並與客戶緊密溝通，資本開支可靈活調節。

魏哲家稱，台積電今年底前會量產6納米產品，其與7納米屬同一代使用極紫外光(EUV)光刻技術的製程，可與7納米共通，預期今年7納米一代產品會貢獻逾30%的晶圓收入。他又說，5納米產品的產量下半年會快速且暢順地提升，現時良率高達80%，需求由智能手機和HPC驅動，預期這個再新一代的製程會貢獻約10%的晶圓收入。

談及全球關注的再新一代技術3納米製程，他表示，明年會進行風險生產，目標是2022年下半年量產，整體而言目前進展符合計劃。他指，對比5納米，3納米產品還要快10至15%，節省25至30%用電，惟5納米仍會是潛力龐大且持久的增長引擎，因為性能、節電及運算密度都會比現有產品再下一城。

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