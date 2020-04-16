新冠肺炎：廣深鐵路發盈警

董事會認為，首季由於受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，集團收入預期大幅減少而致虧損，主要歸因於(i)2020年1月30日香港特區政府宣布香港紅磡口岸暫停服務，集團開行的廣九直通車全部停運，至公告之日尚未恢復營運；(ii)2020年2月4日香港特區政府進一步宣布羅湖口岸暫停服務，至公告之日尚未開放。搭乘廣深城際列車經羅湖口岸往來香港及廣州、深圳間旅客同時大幅減少；(iii)2020年1月23日起武漢封城，離漢通道關閉，終點到武漢方向的長途旅客列車停運，途經列車停辦業務，至2020年3月28日客運業務才恢復正常。

同時，中國內地居民響應政府號召，實行居家隔離，出行意願和需求大大降低，其他方向的長途旅客列車也部分停運。

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