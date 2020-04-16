【全球攬炒】IMF警告：疫情過後　債務風險恐更大

外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)發表報告指出，各國政府為對抗新冠肺炎疫情而累積的龐大債務，可能在疫情過後帶來風險。

IMF財政事務部主任Vitor Gaspar表示，各國政府推出的直接支出、貸款，以及貸款擔保等緊急措施，總規模近8萬億美元(約62萬億港元)，相當於全球國內生產總值(GDP)9.5%。無論是速度和規模，均高於2007至2009年金融海嘯時。其中，全球最富裕的20個國家，為應對疫情投入資金合計相當於整體GDP的3.5%，比率較2009年還高。

然而，與2007至2009年金融海嘯時期不同，今次各國政府需同時面臨直接醫療成本及提振經濟措施的成本。IMF預測，今年全球財政債務總額佔GDP的比率將攀升至96.4%，高於去年的83.3%。先進經濟體的增幅更大，將由105.2%升至122.4%。

報告亦認為，疫情受控後，各國政府仍需持續支出，以支持經濟復甦，復甦步伐可能很緩慢。

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