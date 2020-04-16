按證：「百分百擔保特惠貸款」下周一起接受申請

中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」細節出爐，香港按證保險公司宣布，以上貸款計劃將於下周一(20日)起接受申請。

值得留意的是，特惠貸款適用於各行各業，貸款由政府提供百分百擔保。合資格企業須在2019年底前已最少營運3個月，並自今年2月份起任何一個月的營業額較去年任何一個季度的平均每月營業額下跌3成或以上。年利率為最優惠利率減2.5%(即現時實際利率2.75%)，擔保費全免。

每宗申請的最高貸款額為有關企業的6個月僱員薪金及租金的總和，或200萬元，以較低者為準。企業亦可選擇首6個月還息不還本，以減輕即時的還款壓力。如立法會財務委員會通過撥款，企業最高貸款額將增至400萬元，而還息不還本安排則延至首12個月。

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