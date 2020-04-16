新冠肺炎：每百日圓兌港元恐數月內飆上7.8水平

外國傳媒報道，花旗認為，日圓兌美元匯率本周轉強，可能預示着日圓匯價將在未來數月攀升至100日圓兌每美元(即每百日圓兌港元7.8水平)！目前每百日圓兌美元徘徊107水平。

該行估計，日圓兌美元持續升值主因是美國聯儲局推出的大規模貨幣刺激方案，以及投資暫重新聚焦於美國國債孳息率持續下滑等基本因素，將對美元帶來壓力，令日圓匯價本季可能攀升至接近100日圓兌每美元。

三菱日聯金融認為，新冠肺炎疫情惡化，將迫使日本基金拋售海外資產，並搶購日圓這種避險貨幣。

事實上，日圓轉強也受到兩個因素支持，包括日圓的選擇權波動率持續下滑和全球美元流動性緊縮緩解。此前，聯儲局提高美元供應、減息至接近零水平，並提出2.3萬億美元的貸款計劃，冀能緩解疫情對經濟的衝擊。

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