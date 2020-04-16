【全球救市】內地進一步加大創業擔保貸款貼息力度

中國財政部、人力資源社會保障部及人民銀行發布通知，有關進一步加大創業擔保貸款貼息力度。目前新冠肺炎疫情對就業創業造成一定影響，為全面強化穩就業舉措，更好發揮創業擔保貸款貼息資金引導作用，將擴大該擔保貸款的覆蓋範圍、適當提高額度及利率應適當下降等。

符合條件的個人最高可申請相關貸款額度，由15萬元人民幣(下同)提高至20萬元；可根據合夥創業人數適當提高貸款額度，最高不超過符合條件個人貸款總額度的10%。

同時，自通知印發日至12月底新發放貸款，將增加5類支持對象，並降低申請門檻。更重要的是，金融機構新發放創業擔保貸款利率應適當下降。

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