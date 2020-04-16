一雪前恥！「交易部門」如何在疫市中挽救銀行？

2008年的金融海嘯，華爾街大行「貪婪的交易員」被指是罪魁禍首之一，惟在新冠肺炎引發全球經濟停擺下，「交易部門」的表現可謂向銀行盈利雪中送炭。

近月環球資產市場經歷了史上最動盪的時期，投資者紛紛調整倉位及對沖風險，這也造就華爾街大行的交易部門錄得8年以來的最佳季度表現，包括高盛、摩根大通、美國銀行和花旗集團在內的債券和股票交易員，合共為行業創造了227億美元的收入，這些部門都貢獻了超過20%的按年收入增幅，其中摩通實現創紀錄新高的收入，花旗集團的相關部門錄得39%的增長。

相形見絀，過去幾年蓬勃發展的消費者業務則遭遇滑鐵盧式重挫，在美國企業停工停產，數百萬人因此失去工作，頭5家美國銀行計提了約250億美元的撥備，為可能到來的貸款違約損失做準備。例如摩根大通單季新增68億美元的撥備，其中超過一半是專用於銀行的信用卡部門，計及其他消費者信貸，相關撥備達44億美元。

事實上，2008年後銀行的交易部門長期離不開「削減成本」和「控制風險」，這也引起關於行業是否失去交易人才的討論。

對此，高盛集團交易部門聯席主管Marc Nachmann說：「現實是我們已經證明，在如此龐大的交易量和市場壓力下，我們依然兵強馬壯。」Edward Jones分析師Jim Shanahan也指出：「交易業務遠比我們想像的要好，它確實脫穎而出。」

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