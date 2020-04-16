4月首15天僅48宗工商舖買賣　按年狂跌88%

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，截至4月15日，工商舖市場合共僅錄得約48宗買賣成交，對比3月同期急跌約47%，較2019年同期跌幅更為強勁，大減約88%。至於成交金額方面，今個月暫時錄得約6.61億元，按月跌幅約77%，對比去年同期更大幅減少逾九成。

該行指出，由於多個娛樂及餐飲行業於4月份陸續暫停營業，加上復活節及佛誕假期，相信今個月工商舖交投量會持續下跌，全月或只有約120宗水平。

潘氏續表示，4月上半月舖市僅錄得約4宗買賣個案，對比3月同期約23宗大跌約82%；成交金額則暫錄得約1.93億元，較上月同期約10.62億元，跌幅同逾八成。

至於寫字樓市場見起色，4月份暫錄得約15宗買賣成交，總金額約2.33億元，對比上月約5宗及5,383萬元，分別增加2倍及3倍，買賣宗數上升，主要由於部分業主心態開始回軟，議價空間逐步擴大，個別減幅約兩至三成，而投資者就看好香港商業基礎，對寫字樓物業升值潛力看好而加快入市步伐。

工商舖租賃市場表現亦不太理想，4月份上半月暫錄約446宗租務成交，總成交金額約2,333.51萬元，對比3月份同期價量均下跌約45%；按年跌幅則分別約49%及69%。

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