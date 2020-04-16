新盤UPDATES：發展商推特色單位搶客
2020年04月16日 19:33
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發展商爭相推售各區特色單位搶客，當中包括不少現樓項目，而該類單位亦持續錄得承接，部分更創出新高價紀錄。
●奧柏‧御峯料快推特色戶
信和置業(00083)旗下旺角奧柏‧御峯，剛上載新樓書，料部署短期內重推。據悉，項目尚餘4伙特色戶未售，當中包括兩伙頂層天池屋，其中1座37及38樓複式A室，實用面積1,989方呎，平台面積1,058方呎。而2座37及38樓複式A室，實用面積1,780方呎，平台1,246方呎。
至於另外兩伙連平台特色戶，分別為1座38樓B室及2座38樓B室，實用面積1,021與980方呎，各設有面積838及874方呎平台。
●Downtown 38現樓會所首度曝光
新鴻基地產(00016)旗下馬頭角Downtown 38已屆現樓，陸續向買家發出收樓通知書，發展商一直保留的5伙特色單位，日後將以現樓形式發售。而項目的住客會所命名為「CLUB 38」，配套設施完善及多元化，設有室內外的共享空間「talk & work」及「chit & chat」、兩個戶外燒烤區「bbcue」、室外遊樂場「playground」及24小時開放的「gym 24」健身室。
●傲瀧花園複式戶逾5759萬元沽出
新世界發展(00017)旗下清水灣傲瀧，剛售出E座G7室特色戶，實用面積2,357方呎，連689方呎花園，可享內園池景，成交價5,759.7萬，呎價24,436元。項目開售至今共沽出656伙，連同車位銷售共套現約196億元。
●WEST PARK高層連平台戶售近千一萬破頂
興勝創建(00896)旗下長沙灣WEST PARK，售出25樓B單位，實用面積493方呎，平台面積216方呎，成交價逾1,099.81萬元，創出項目新高紀錄，呎價22,309元。
●明翹匯高層一房戶呎售逾2萬元
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，剛售出2A座33樓D室一房戶，實用面積299方呎，成交價598.4萬元，呎價20,013元。項目本月至今暫時已售出9伙，套現近5,100萬元。
●峻源低層戶獲1943萬元承接
中信泰富位於馬鞍山的峻源，售出第2座6樓C單位，實用面積1,194方呎，售價1,943萬元，呎價16,273元。
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