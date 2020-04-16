新盤UPDATES：發展商推特色單位搶客

發展商爭相推售各區特色單位搶客，當中包括不少現樓項目，而該類單位亦持續錄得承接，部分更創出新高價紀錄。

●奧柏‧御峯料快推特色戶

至於另外兩伙連平台特色戶，分別為1座38樓B室及2座38樓B室，實用面積1,021與980方呎，各設有面積838及874方呎平台。

●Downtown 38現樓會所首度曝光

●傲瀧花園複式戶逾5759萬元沽出

●WEST PARK高層連平台戶售近千一萬破頂

●明翹匯高層一房戶呎售逾2萬元

●峻源低層戶獲1943萬元承接

中信泰富位於馬鞍山的峻源，售出第2座6樓C單位，實用面積1,194方呎，售價1,943萬元，呎價16,273元。

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