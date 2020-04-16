【二手重創】港島樓8年蝕過百萬　白石角豪宅呎租僅19.3元

二手樓價持續回落，蝕讓情況愈趨普遍，更有蔓延至港島樓迹象。其中銅鑼灣曦巒一房單位，收租業主減價套現，以「蝕讓價」985萬元沽出，持貨約8年帳面損失近135萬元。而新界洋房繼續成出血重災區，上水天巒過去約一個半月內，連錄4宗帳蝕個案。

【曦巒】

港島樓抗跌力強，租金更被看高一線，近日亦出現貶值成交。中原鄭莉莉表示，上述曦巒為中層A室單位，實用面積465方呎，屬一房間隔及多用途房設計，原業主購入後一直收租，直至上月才叫價1,050萬元放售，減價約65萬元，即獲用家承接，呎價約21,183元。單位2012年購入價約1,119.9萬元，期內物業貶值約12%。

【天巒】

環球經濟向下，香港樓市難被看好，洋房收租業主都急急「蝕住走」。市場消息透露，天巒納莎泰爾大道一幢單號洋房，實用面積約1,660方呎，曾叫價約2,200萬元放售，市場放盤已一段時間，剛劈價325萬元，終連租約以1,875萬元轉手，呎價11,295元。

據了解，洋房原業主於2016年購入，當時購入價不足2,000萬元，持貨僅約4年即沽貨，帳面蝕逾70餘萬元。事實上，項目由3月至今錄至少4宗二手買賣個案，帳面全部損手離場。

【海悅花園】

此外，樓價由高位已有一定跌幅，辣招稅加重業主負擔，個別更慘由賺變蝕。中原黃成業指出，青衣居屋海悅花園3座一個低層D室三房單位，實用面積590方呎，望海景，原業主2018年中才以652萬元購入，去年中曾放售，但不久便封盤。

黃氏續稱，上述單位去年底再度推出，並於已補價自由市場開價780萬元。由於急於套現，加上物業本身裝修屬「一手原裝」，經議價後減價65萬元，終售715萬元，呎價12,119元。雖然成交帳面仍有63萬元賺幅，但原業主持貨僅約兩年，現轉售須付樓價10%即約71.5萬元額外印花稅，扣除反而蝕讓約8.5萬元。當中仍未計律師費及佣金等其他使費。

【東環】

東涌東環亦錄同類個案。中原王梓岐表示，屋苑1A座低層1室，實用面積639方呎，三房間隔，內地業主因看淡後市，不惜蝕賣物業套現，剛售760萬元，呎價11,894元。物業約四年前以803萬元一手買入，期內帳面已損手約43萬元，計及當年入市須繳付合共30%的買家印花稅及新住宅從價印花稅，實際蝕讓金額更達約300萬元。

【天賦海灣呎租僅19.3元】

另外，入伙新盤供應源源不絕，加上經濟欠佳，二手租金持續下滑。大埔天賦海灣連錄兩宗四房戶超低價租賃成交，每戶月租金額僅2.6萬元，呎租僅約19.3元，創出白石角屋苑新低紀錄。

中原許秋偉表示，區內多個樓盤相繼入伙，令二手租盤供應增加，租金受壓。上述兩伙分別位於屋苑11座低層B室及12座低層A室，實用面積同為1,348方呎，間隔亦屬四房連工人房，由同一業主持有，租值較市價低約一成。

至於區內嘉熙的月租金額亦進一步下跌。區內代理稱，該盤自3月入伙至今，已錄得至少逾60宗租賃成交，其中9座低層C室開放式戶，實用面積258方呎，僅以每月約9,000元租出，料再創區內月租金額新低紀錄，折合呎租僅約34.9元。另一宗為6座低層H室，亦以9,000元租出，以實用面積248方呎計算，呎租約36.3元。

同時，區內雲滙上月至今亦錄近30宗租務個案，成交月租最平由1.08萬元起，包括3座中層B1室，實用面積291方呎計，呎租約37元。而屋苑2座低層A5室，實用面積503方呎，月租1.5萬元，呎租僅29.8元。

另方面，中原方翰達透露，同樣位處大埔區的嵐山，新近錄得3座中層C室三房戶，以每月1.8萬元租出，實用呎租約24.5元。

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