【飯碗不保】美國上周新申領失業救濟人數降至524萬

新冠肺炎疫情對美國就業市場的衝擊持續。美國勞工部公布，截至4月11日止一周的每周首次申領失業救濟人數由上一周的660.6萬人，降至524.5萬人，少過預期550萬人，之前3周申領人數累計1,678萬人。

至於前周持續申領救濟人數由745.5萬人升至1,197.6萬人，亦低過預期1,326萬人。

疫情觸發的美國企業裁員潮相信尚未結束，運動相機生產商GoPro周三宣布裁減超過200個職位，相當於逾兩成人手，同日，皇家嘉勒比郵輪以業務停頓為理由，大削逾1,300個職位，佔美國逾5,000個員工約26%。

紐約的獨立預算辦公室(IBO)估計，疫情將導致當地到2021年中前，職位減少47.5萬個，相當於自2009年累計增加的99.65萬個職位近一半。

不過，有市場人士認為失業救濟申領數字或已見頂。穆迪分析首席經濟師贊迪指出，華府援助小企業的計劃開始發放資金，部分工人未來數周有機會返回工作崗位。

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