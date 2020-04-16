道指期貨升逾百點　市場關注特朗普怎「重啟經濟」

美國首次申領失業救濟人數公布後，美股三大指數期貨短線上揚，道指期貨升102點；納指期貨漲86點；標指期貨揚15點。

新冠肺炎疫情對美國就業市場的衝擊持續。美國勞工部公布，截至4月11日止一周的每周首次申領失業救濟人數由上一周的660.6萬人，降至524.5萬人，少過預期550萬人，之前3周申領人數累計1,678萬人。

市場關注美國總統特朗普將在周四(16日)發布怎樣的經濟重啟方案。此前他稱：「數據表明，全美新增確診人數已經見頂。」

另外，美國高級官員透露，特朗普政府正考慮給美國石油生產商補貼，讓他們停止開採，以幫助緩解因油價暴跌，迫使一些鑽探公司破產的狀況。

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