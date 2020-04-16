【零售浩劫】六福上季港澳同店銷售瀉60%　4月未復原

其中，香港及澳門市場上季同店銷售大跌60%，其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售分別下降53%及67%，其珠寶首飾產品銷售量雖大幅下滑，但因當中包含銷售佔比達35%的18K金及定價黃金產品，因此，其平均件價因金價期內上升20%而有相若升幅。

集團在澳門絕大部分店舖在2、3月份皆沒有營業，而香港店舖雖然皆有營業，惟人流稀疏，港澳地區在上季的零售金額因而按年跌幅超過60%。

中國內地經濟活動備受疫情影響，尤其2月份，幾近陷入停頓。因此，集團在內地大部分店舖於2月份沒有營業，縱然3月份大部分店舖陸續恢復營業，惟人流亦大不如前。因此，內地「六福」自營店於上季同店銷售為下跌41%，其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售分別減少42%及39%，其珠寶首飾產品銷售量亦大幅下滑，而其平均件價則有輕微跌幅。另外，內地「六福」店舖數目佔比達94%的品牌店於季內的同店銷售錄得32%跌幅，而其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售則分別下跌34%及29%。集團在全中國包含所有品牌店及自營店的零售金額在上季按年跌幅約為50%。

集團於上季期間在香港及澳門分別淨減少2間及1間店舖。此外，在多品牌策略驅動下，在內地市場除淨增設19間「六福」店舖(其中包括淨增設34間品牌店及淨減少15間自營店)外，亦淨增設7間「Goldstyle」店舖(其中包括增設8間品牌店及減少1間自營店)。於2020年3月31日，集團於內地市場有1,988間「六福」店舖、52間「Goldstyle」店舖、3間「Dear Q」店舖及3間「金至尊」店舖，內地市場共有2,046間店舖。

於3月31日，集團共有181間「六福」自營店，包括110間設於內地、49間設於香港、11間設於澳門及11間設於海外。於上述日期，連同1,878間內地、1間柬埔寨及2間菲律賓的品牌店，集團在世界各地合共設有2,062間「六福」店舖，加上58間位於內地的其他品牌店舖，全球共有2,120間店舖。

由於大部分新增店舖都於疫情爆發前開設，2020財政年度的擴展計劃因而未受到嚴重影響，全年店舖數目淨增長為287間，只略少於目標的300間。隨着內地的工業、消費和投資活動逐步恢復，集團於內地的業務於4月份首兩周正逐步改善中，惟港澳業務因到訪旅客對比去年同期大幅減少而仍未有明顯恢復迹象。

集團已採取自然流失及無薪休假等措施以節省員工成本，同時亦積極與業主磋商下調租金。另外，在多方努力下，集團於3月31的存貨已降至目標水平，因此，集團淨現金得以維持於較高水平，而內地電子商務的銷售額於上季亦能維持平穩狀態。

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