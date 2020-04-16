8年首見紅！日本航空預告3個月虧損14億

日本媒體報邊，日本航空(Japan Airlines)估計，今年首3個月虧損將達200億日圓(約14億港元)，很有可能是日航2012年重新掛牌以來，首見單季虧損。該公司去年同期淨利潤306億日圓(約22億港元)。

報道指出，從今年2月開始，旅客急速減少，且到了4月情況無可避免持續惡化，令日航今年1至3月收入估計大減2至3成，至2,000億日圓左右(約144億港元)。

更令人擔心的是，即使疫情減退，在恢復期間依然涉及勞工及維修等固定費用，最終1至3月的虧損可能達300億日圓(約21億港元)。雖然預計2020財年仍能保持盈利，但恐按年少賺4成左右。

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