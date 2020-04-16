夜市UPDATES：美十年新增就業「清零」　道指轉跌200點

經濟數據表明，美國10年來新增就要人數「清零」，美股高開後轉跌，道指目前報23,264點，跌240點或1.02%；標指報2,769點，跌14點或0.51%；納指報8,405點，升12點或0.15%。港股期指夜市仍在二萬四樓下，報23,874，跌76點，低水132點。

美國初請失業金人數四周來累計人數已近2,200萬，約佔美國勞動力總數的1/8，基本抹去了2008年2009年金融危機到今年初以來，約2,480萬的新增就業人數。市場目前關注美國總統特朗普稱白宮將制定重啟經濟方案。

高盛駐紐約經濟學家Joseph Briggs認為，未來幾周初請失業金人數將繼續大幅上升，因為各州都在努力清理積壓的工作，料包括本周在內，到5月底初請失業金人數將再增加2,000萬。穆迪首席經濟學家詹迪認為，至少在未來8至12周時間內，初請數據將繼續成為最重要的經濟指標。

美國最新初請失業金人數不及此前兩周的紀錄高位，這紓緩了數據公布前的避險氣氛，期貨黃金升幅大收窄，目前報每安士1750美元，僅升0.7%。

後市方面，成功預測2018年2月冧市、2018年12月美國加息見頂、2019年9月警告今年5月美國衰退，結果一一言中的華爾街分析師、Stifel首席股票策略師Barry Bannister認為，由於美國聯儲局為抑制疫情推出史無前例的寬鬆政策，再加上市場預期經濟反彈潛力可能爆發，所以美股應有進一步上升空間，標指目標2,950點，即大約再升5%。

他估計，今次美股反彈浪會持續至年中，即6月左右，惟之後前景不樂觀，因債務增加、政府管制增強、聯儲局獨立性受質疑，以及資本主義遭侵蝕，可能會限制美股上升動力。

回看他在去年9月警告，在觀察美國國債孳息率曲線「倒掛」後，估計2020年5月經濟會衰退，未來5年投資恐「零」回報。

所謂「債息倒掛」，是指較短年期的債息竟高於較長年期的債息，在過去7次出現後，事後均證明是經濟衰退的準確預兆，故今次同樣惹人關注。

Bannister當時指出，由於「債息倒掛」準確度過去亦備受質疑，每次出現均有人會說「這次不同」，故他研究了更準確的觀察方法，就是以3個月期債息相對10年的「50天移動平均線」來作比較，在過去50年，100%能預測衰退，暫時從未出錯。

結果是2019年6月20日，其研究的債息曲線倒掛了。這意味着股市已到了被大幅拋售的時刻，以及經濟衰退快將來臨。他說：「以其研究的債息曲線推測，美國經濟將在2020年5月陷入衰退，由於股市走在前頭，故預計今年(即2019年)12月股市恐崩潰，標指下跌空間達32%，而企業盈利料大跌26%。」

目前回看，雖然股市要到今年2月底才大冧，但無論跌幅及經濟衰退時間，都相當脗合。

Bannister在美國是著名專家，曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%、2018年9月警告年底股市要大跌，並是極少數言中2018年12月是聯儲局最後一次加息的專家。

另外，曾在1987年、2008年金融危機中獲利的美股專家、投資顧問公司Alan B. Lancz & Associates總裁Alan Lancz周三(15日)警告，未來45天將是美國金融史上「最關鍵的時期」，美國經濟從「停頓」到「甦醒」的時機和執行力，可能是決定金融市場如何從疫情中復甦的最大因素之一。

他認為，即使美國經濟完美復甦，最好的情況也只是U形，企業和消費活動的反彈將漫長且緩慢。他強調：「由於這場危機帶來前所未見的負面因素，V形復甦已不復再。」

Lancz是英國傳奇投資者鄧普頓爵士(Sir John Templeton)的信徒，堅信逆向投資。2007年，他曾建議客戶沽貨，從而避過2008年金融海嘯；1987年也逃過了股災，當時道指曾一日內暴瀉逾22%。

已故的鄧普頓爵士的名言是：「牛市在悲觀中誕生、懷疑中成長、樂觀中成熟、興奮中死亡。」

【21:30】儘管美國就業市場仍然疲弱，但上周新申領失業救濟人數好過預期，美股開市早段靠穩，道指升62點，至23,566點；納指升94點，至8,487點；標指升18點，至2,801點。

摩根士丹利首季純利按年跌30%至17億美元，或每股1.01美元，遜市場預期的1.16美元。該行上季交易業務收入大增24%，但需為貸款虧損和能源相關投資減值撥備逾10億美元。大摩股價早段跌0.86%至38.07美元。

電訊商Verizon收購視像會議平台BlueJeans，消息指作價低於5億美元。Verizon股價早段升1.33%至57.69美元。

儘管就業和零售市場疲憊不堪，但股票投資者仍處之泰然，似乎印證了華爾街的格言─股市不是經濟。不過，惟摩根大通資產管理策略員Samantha Azzarello表不，市場可能過於樂觀，經濟如何復甦、如何重啟以及如何令人們回到工作崗位都是未知數，故仍認為當前經濟存在下行風險。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200