金價攔路虎！印度今年黃金需求恐腰斬　近30年最淡

外國傳媒報道，今年印度的黃金需求將按年大跌50%，至近30年以來最低水平。

報道指出，受疫情影響，今年印度實物黃金需求恐將遭到重創。去年金價大幅上漲，印度的實物黃金需求受到打壓。而今年受到疫情影響，印度「封城」意味着金飾商不得不關門。

印度黃金行業人士表示，從未見過印度黃金需求受到這樣大的影響，封城後銷量降到「零」。據估計，今年印度黃金需求將降至350至400噸，將是1991年以來最低。此前2019年印度的黃金需求為690.4噸。

印度政府將封城的措施延續到至少5月3日。另一方面，婚禮是印度黃金需求的一大來源，同樣受到疫情影響，婚禮被大舉推遲，也影響了黃金的需求。

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