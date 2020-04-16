樓價UPDATES：勢色不對！收租業主寧願劈價套現

磚頭貶值，收租業主劈價套現，紅磡海逸豪園套三房戶減價200萬港元，連租約賣1,500萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城天星閣高層E室，實用面積約580方呎，兩房間隔，3月份以1,200萬元開價放售，外區用家議價後以約1,160萬元成交，實用呎價約20,000元，原業主於1994年6月以約425萬元購入上述物業，轉售帳面獲利約735萬元，升值約173%，本月至今屋苑暫錄得7宗買賣。

●南區壽臣山道西12號地下單位，實用面積約1,722方呎，四房連雙套間隔，日前終以80,000元獲承租，實用呎租約46元，業主於2018年3月以約4,800萬元購入，現租出享租金回報率約2厘。

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九龍區

●紅磡海逸豪園6座中層H室，實用面積約868方呎，套三房連士多房間隔，原先開價1,700萬元放售，其後大幅減價200萬或約12%，最終單位獲買家以1,500萬元連租約形式承接，實用呎價約17,281元，原業主約於2008年2月以約750萬元購入，持貨約12年轉手帳面獲利約750萬元，物業升值約1倍。

●長沙灣碧海藍天5座連天台戶，兩房間隔，實用面積約499方呎，天台實用面積約367方呎，以約1,050萬元放盤僅兩天，即接獲區內客接洽，議價後減價12萬元，以約1,038萬元成交，實用呎價約20,802元，新買家為換樓家庭客，睇樓一次入市，原業主於2017年4月以約760萬元購入，轉售帳面賺約278萬元，物業升值約37%。

●旺角利奧坊‧曉岸1座中層L室，開放式間隔，實用面積約194方呎，原以438萬元放盤，其後獲外區客接洽，議價後減價13萬元，以約425萬元成交，實用呎價約21,907元，買家為投資客，睇樓一次即入市，原業主於2016年6月以約370.7萬元購入，是次轉售帳面賺約54.3萬元，物業升值約14.6%。

●大角咀港灣豪庭本月暫錄13宗成交，其中5座中層H室，實用面積365方呎，兩房間隔，最初開價700萬元，現累減32萬元，以668萬元成交，呎價18,301元，原業主於2014年6月以430萬元購入單位，持貨近6年，現轉手帳面獲利238萬元離場。

●牛頭角淘大花園E座高層2室，實用面積390方呎，兩房間隔，放盤僅約24小時，吸引外區準新人承接，單位原叫價620萬元，經商議後調減5萬元，以615萬元成交，實用呎價15,769元。

●將軍澳本月已錄106宗二手買賣，當中樓價1,000萬元以下的成交佔逾八成半，將軍澳廣場5座高層A室，實用面積約476方呎，兩房兩廳間隔，原先開價780萬元，及後獲買家議價，最終微減30萬元或約4%，以750萬元成交，實用呎價約15,756元。

●將軍澳MONTEREY第6B座高層E室，實用面積約366方呎，一房戶間隔，今年3月叫價750萬元放售，日前以708萬元交吉形式沽出，減價42萬元或約6%，實用呎價約19,344元，原業主於2017年3月以約507萬元購入，持貨約3年，現轉手帳面獲利約201萬元，物業升值約40%。

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新界區

●西貢南圍村單號屋地下戶，建築面積700方呎，三房一廳間隔，望山景，原開價680萬元，累減60萬元，減幅8.8%，以620萬元成交，，原業主於2017年3月購入上址，當時作價450萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利170萬元，物業期內升值約38%。

●馬鞍山迎海‧駿岸7座低層F室，實用面積511方呎，兩房間隔，原先開價850萬元，放盤半年，減價65萬元，減幅7.6%，最終以785萬元沽出，實用呎價15,362元，原業主於2016年10月購入上址，當時作價729萬元，持貨3年多至今沽售，帳面獲利56萬元，單位期內升值約8%。

●馬鞍山居屋錦禧苑C座中層5室，實用面積554方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約670萬元，終售640萬元，實用呎價11,552元，原業主於2011年以240萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位帳面獲利約400萬元離場，單位升值約167%。

●沙田希爾頓中心D座高層4室，實用面積283方呎，一房間隔，以520萬元易手，實用呎價約18,375元，原業主於2011年以224萬元入市上址，持貨9年，是次帳面獲利約296萬元離場，單位升值約132%。

●大埔嵐山3座中層C室，實用面積735方呎，套三房連儲物房間隔，日前以18,000元租出，實用呎租24.5元，新租客見單位間隔合用，租金合理，即租入單位自住，業主則於2014年以613萬元購入，是次租出單位可享約3.5厘租金回報。

●粉嶺花都廣場6座中層H室，實用面積392方呎，兩房間隔，由於業主急於放盤，提供合理叫價，隨即吸引5組客人同時洽購，於放盤兩日內以523萬元獲承接，實用呎價13,342元，原業主則於2017年以444萬元購入上址，持貨3年，帳面獲利約79萬元離場，單位升值約18%。

●元朗錦綉花園荔枝東路單號屋，實用面積約962方呎，套三房連士多房間隔，放租約一個月，業主原叫租30,000元，經議價後減價5,000元或約17%，終以25,000元租出，實用呎租約26元，業主於1997年9月以約530萬元購入，現租出享租金回報率約5.7厘。

●元朗PARK YOHO Genova第16B座中層D室，實用面積572方呎，獲租客以14,500元租入，實用呎租約25.3元，業主於2017年7月以718.5萬元購入，按買入價計算，租金回報約2.4厘。

●元朗尚城於5日內連錄3宗買賣，包括6座中層D室，實用面積526方呎，兩房間隔，開價550萬元，議價後以533萬元易手，實用呎價10,133元，原業主於2011年4月以349.8萬元一手買入單位，現沽出單位，帳面獲利183.2萬元或52%。

●屯門新都大廈A座低層2室，實用面積442方呎，兩房間隔，早前叫價約11,000元放租，雙方議價後以9,500元成交，實用呎租約21.5元，業主於2017年10月以約428萬元購入上址，現享租金回報約2.7%。

●屯門豫豐花園7座中層F室，實用面積584方呎，三房間隔，2月叫價660萬元，新近以610萬元成交，實用呎價10,445元，新買家為區內換樓客，復活節假期前曾到上址睇樓，隨後於長假期再度視察單位，見業主肯減價，故睇樓兩次即決定入市。

●屯門瓏門8座低層G室，實用面積379方呎，一房間隔，原業主年初叫價668萬元放售，區內首置客洽商承接，議價後終以630萬元成交，實用呎價約16,623元，原業主於2013年12月以約381萬元購入，轉手帳面獲利約249萬元，期間物業升值約65.4%。

●屯門金安大廈高層B室，實用面積326方呎，近日獲一名區內上車客垂青，主要鍾情樓價符合預算，而且可以承做高成數按揭，決定以425萬元購入自用，實用呎價13,037元。

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