咪靠嚇！就業衝擊似自然災害　而非「大蕭條」

外國媒體報道，新冠肺炎全球肆虐，許多人將當前所受的經濟衝擊與美國「大蕭條」(Great Recession)時相比，然而，從新申請失業救濟人數的增長勢頭可發現，目前經濟困局更似是自然災害。

自3月中旬以來，美國初次申請失業救濟人數出現了前所未有的激增，遠超「大蕭條」期間的增幅，不過，這種激增卻與卡特里娜颶風吹襲路易斯安那州後的失業增長模式更為接近。

卡特里娜颶風過後兩周，美國首次申請失業救濟人數達到74,000人的高峰，但考慮到當時主要受災的是路易斯安那州，若將數字倍化到今時今日全美工人總數，這相當於造成約570萬人失業，相當接近目前美國工人的失業情況。

事實上，在典型經濟衰退中，累計申請失業救濟的人數往往是逐漸增加、並持續一段時間，並非像本次疫情危機中突然爆發。

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