估中今年美衰退專家：股市料彈至年中 之後再冧

外國傳媒報道，成功預測2018年2月冧市、2018年12月美國加息見頂、2019年9月警告今年5月美國衰退，結果一一言中的華爾街分析師、Stifel首席股票策略師Barry Bannister認為，由於美國聯儲局為抑制疫情推出史無前例的寬鬆政策，再加上市場預期經濟反彈潛力可能爆發，所以美股應有進一步上升空間，標指目標2,950點，即大約再升5%。

他估計，今次美股反彈浪會持續至年中，即6月左右，惟之後前景不樂觀，因債務增加、政府管制增強、聯儲局獨立性受質疑，以及資本主義遭侵蝕，可能會限制美股上升動力。

回看他在去年9月警告，在觀察美國國債孳息率曲線「倒掛」後，估計2020年5月經濟會衰退，未來5年投資恐「零」回報。

所謂「債息倒掛」，是指較短年期的債息竟高於較長年期的債息，在過去7次出現後，事後均證明是經濟衰退的準確預兆，故今次同樣惹人關注。

Bannister當時指出，由於「債息倒掛」準確度過去亦備受質疑，每次出現均有人會說「這次不同」，故他研究了更準確的觀察方法，就是以3個月期債息相對10年的「50天移動平均線」來作比較，在過去50年，100%能預測衰退，暫時從未出錯。

結果是2019年6月20日，其研究的債息曲線倒掛了。這意味着股市已到了被大幅拋售的時刻，以及經濟衰退快將來臨。他說：「以其研究的債息曲線推測，美國經濟將在2020年5月陷入衰退，由於股市走在前頭，故預計今年(即2019年)12月股市恐崩潰，標指下跌空間達32%，而企業盈利料大跌26%。」

目前回看，雖然股市要到今年2月底才大冧，但無論跌幅及經濟衰退時間，都相當脗合。

Bannister在美國是著名專家，曾準確預測美股於2018年1月26日創新高後短期要調整5%、2018年9月警告年底股市要大跌，並是極少數言中2018年12月是聯儲局最後一次加息的專家。

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