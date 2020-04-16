五龍動力或賣盤　與五龍電動車續停牌

事實上，五龍電動車就是透過該2家全資附屬公司間接擁有五龍動力約74.56%股份。若收購建議得以落實，可能涉及五龍動力超過30%之股份轉讓，導致徐氏必須提出強制性全面要約。五龍電動車董事會現正考慮收購建議及徐氏與五龍電動車及有關子企之間尚未達成正式協議。

正式協議及徐氏進行全面要約之先決條件為並無委任五龍動力接管人、於要約期間及在完成接受徐氏的全面要約之付款前，五龍動力不會面臨被取消上市之威脅。五龍電動車之董事確認，全面要約必須為無條件，並將就此與徐作進一步溝通。

五龍動力及五龍電動車之股份將繼續暫停買賣，以待刊發有關五龍動力及五龍電動車內幕消息之另一份公告。

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