宅經濟「疫」流而上！Netflix破頂 市值超迪士尼

「宅經濟」顯實力！外國傳媒報道，知名串流影視公司Netflix周三(15日)收市升3.2%，報每股426.75美元，創歷史新高，市值達1,873億美元(約1.46萬億港元)，超越迪士尼市值1,866億美元。

Netflix預計在4月21日公布2020年首季業績，隨着疫情爆發，市場料新增用戶數目將會超過公司預期。

研究公司Pivotal Research Group預計，Netflix今年首季將增加845萬新用戶，故將目標價從425美元提高至490美元。

券商Cowen則認為，Netflix今年首季將增加710萬新用戶，主因是疫情大流行刺激娛樂需求及其原創作品料有強勁季度增長，目標價從425美元升至445美元。

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