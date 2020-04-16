神州租車：主要股東神州優車大幅轉讓持股

通告指，買賣協議的內容是Amber Gem同日向神州優車的全資附屬公司收購神州租車9,860.8萬股，相當於神州租車約4.65%股份，每股作價2.3元。與此同時，Amber Gem有條件地向神州優車收購神州租車不多於約2.64億股，相當於神州租車最多12.46%股份，每股作價3.4元，總代價不多於約1.158億美元。

神州優車擬將買賣所得資金用於償還若干現有融資。

緊接買賣協議簽立前，神州優車及Amber Gem分別擁有公司已發行股本總額約25.92%及10.11%的權益。

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